أمين "التعاون الإسلامي" عن قمة ماليزيا: إضعاف للإسلام

استنكر أمين عام منظمة التعاون الإسلامي‬، يوسف العثيمين، عقد القمة الإسلامية المصغرة في ماليزيا.

ونقل موقع "اليوم" السعودي عن العثيمين قوله بأن "منظمة التعاون الإسلامي جامعة لكل المسلمين، وأي عمل إسلامي مشترك يجب أن يتم في إطار المنظمة".

وتابع: "قيام عضو بعقد اجتماعات تخص العالم الإسلامي خارج إطار المنظمة هو شق للتضامن الإسلامي وتغريد خارج السرب، وليس من مصلحة الأمة الإسلامية عقد مثل هذه القمم واللقاءات خارج إطار المنظمة خصوصا في هذا الوقت الذي يشهد فيه العالم صراعات متعددة، خاصة أن الدعوة لعقد أي لقاءات أو قمم إسلامية خارج المنظمة هي حادثة غير مسبوقة، ومنظمة التعاون الإسلامي هي الصوت الجامع والمنصة الكبيرة التي تجمع العالم الإسلامي من شرقه إلى غربه".

وندد العثيمين بعقد القمة قائلا: "أي عمل خارج المنظمة إضعاف للإسلام والأمة وتغريد خارج السرب، وعقد مثل هذه اللقاءات خارج إطار المنظمة سيضعف القوة التصويتية للعالم الإسلامي أمام المجتمع الدولي، أي إضعاف لمنصة منظمة التعاون الإسلامي هو إضعاف للإسلام والمسلمين".

وكان رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، قد قال إن عقد قمة كوالالمبور ليس القصد منه تولي دور منظمة التعاون الإسلامي، وأضاف محمد أنه "انتهز فرصة لتوضيح ذلك أثناء مكالمته المرئية مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في مركز مؤتمرات كوالالمبور موقع فعاليات القمة"، بحسب وكالة الأنباء الوطنية الماليزية "برناما".