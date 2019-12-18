ترامب: الديموقراطيون ينتهكون القانون.. لم أخطئ ولن يستطيعوا عزلي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الديمقراطيين ينتهكون القانون بمحاولة عزله، مشيرا إلى أنه لم يخطئ، وأنهم لن يستطعيوا فعل شيئ في هذا الأمر.

وكتب، على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "لدى أمل ألا تصبح هناك محاولات عزل، بهذه التفاهة، على الإطلاق"، مضيفا: "هل تصدقون أنه سيتم عزلي اليوم بواسطة اليساريين المتشددين".

وتابع: "الديمقراطيون لن يفعلوا شيئا، وأنا لم أخطئ. إنه شيء فظيع. يجب أن تقرأوا النص (نص المحادثة مع الرئيس الأوكراني)"، مضيفا: "لا يجب أن يحدث هذا الشيء ثانية مع رئيس آخر. أتمنى ذلك".

Can you believe that I will be impeached today by the Radical Left, Do Nothing Democrats, AND I DID NOTHING WRONG! A terrible Thing. Read the Transcripts. This should never happen to another President again. Say a PRAYER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 18, 2019

وقال في تدوينة أخرى: "هم يريدون فقط، انتقاد الرئيس مرارا وتكرار، بصورة غير عادلة، وليس لديهم نية في إجراء تحقيق، لأنهم لا يجدون أي جريمة"، مضيفا: "هم ينتهكون القانون، وقواعد الكونغرس".

وأعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أن المجلس سيقدم لائحة اتهام نهائية ضد رئيس البلاد، دونالد ترامب، بتهمة إساءة استخدام السلطة.

Can you believe that I will be impeached today by the Radical Left, Do Nothing Democrats, AND I DID NOTHING WRONG! A terrible Thing. Read the Transcripts. This should never happen to another President again. Say a PRAYER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 18, 2019

وقالت بيلوسي في بيان، أمس الثلاثاء: "غدا (الأربعاء بتوقيت واشنطن) سيمارس مجلس النواب مهمة من أهم السلطات التي منحها لنا الدستور، سوف نصوت لصالح إقرار مادتين من المساءلة ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، زعيمة الديمقراطيين في الكونغرس، نانسي بيلوسي، بـ"تقويض الديمقراطية" في البلاد.

“They just wanted to get at the President. They had no intention of having a proper investigation. They couldn’t find any crimes so they did a vague abuse of power and abuse of Congress, which every administration from the beginning has done.” @RepDougCollins @foxandfriends — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 18, 2019

ويتهم الرئيس الأمريكي بأنه جمد مساعدة عسكرية لكييف بهدف إجبار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على فتح تحقيق بشأن قضايا فساد تتعلق بجو بايدن، أبرز منافسيه الديمقراطيين في الانتخابات المقبلة.

Impeachment live updates: House set to begin historic day of debate expected to end with Trump’s impeachment https://t.co/OHQKmp3ZKa — The Washington Post (@washingtonpost) December 18, 2019

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن التحقيق الذي أطلقه الديموقراطيون في مجلس النواب بهدف عزله، هو انقلاب ومحاولة للاستيلاء على السلطة، وقال أمس الثلاثاء، عن قضية "عزله"، إن الشعب بدأ يفهم "احتيال" الديمقراطيين الصارخ في تلك القضية، مضيفا: "نتائج استطلاعات الرأي بشأن قضية العزل، تظهر تراجع التأييد لها مثل الصخرة التي تنزلق".