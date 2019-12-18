طهران تعلن عن اتفاق مع السعودية بشأن الحجاج

أعلنت إيران أنها اتفقت مع السعودية على سماح الرياض، بوصول 87 ألفا و550 زائرا إليها، مشيرة إلى أن ذلك تم بموجب مذكرة تفاهم بشأن مناسك الحج، للعام المقبل.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، أمس الثلاثاء، إن المذكرة تم توقيعها بين رئيس مؤسسة الحج والزيارة الإيرانية علي رضا رشيديان، مع وزير الحج والعمرة السعودي محمد صالح علي، في الرياض، يوم 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

ولفتت "إرنا" إلى قول رشيديان: "البند الأول من مذكرة التفاهم يؤكد الحفاظ على الهدوء والأمن للزوار الإيرانيين "، مشيرا إلى أن الرياض أبدت التزامها بهذا المبدأ.

وتابع رئيس مؤسسة الحج الإيرانية، أنه تم توقيع 10 مذكرات تفاهم جانبية في إطار تقديم الخدمات المناسبة للزوار الإيرانيين وتحسين رفاهيتهم، مشيرا إلى أنه "لم يتسن الحصول على تعليق فوري من الجانب السعودي بشأن الأرقام المذكورة ومذكرات التفاهم الجانبية".

وأعلنت السعودية في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، توقيع اتفاقية، لترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441، مشيرة إلى أن هدفها تنظيم قدوم الحجاج من إيران والخدمات المقدمة لهم عبر الجهات المشاركة في منظومة خدمات الحجاج.