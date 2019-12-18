تعرف على واحد من أشهر شوارع "الصفقات التجارية" في العالم

تصدر شارع 57 في مدينة نيويورك الأمريكية قائمة أغلى شوارع العالم التجارية متفوقة بذلك على جادة "كوزواي باي" في هونغ كونغ و"الشانزليزيه" في باريس.

وفقا لدراسة شركة الاستشارات "نايت فرانك"، على مدار السنوات الخمس الماضية، تم عقد 41 صفقة عقارية بمتوسط ​​بملغ قدره 38.5 مليون دولار .

وكان المركز الثاني من نصيب جادة "كوزواي باي" في هونغ كونغ بمعدل 35 صفقة ومتوسط ​​قيمة 81.8 مليون دولار للصفقة الواحدة.

واحتلت المركز الثالث جادة سنترال بارك في نيويورك بمعدل 32 صفقة بمبلغ ​​قدره 44.9 مليون دولار. كما تضمنت القائمة بارك أفنيو في مدينة نيويورك وساحة غروسفينور في العاصمة لندن في المركزين الرابع والخامس على التوالي.

وفي وقت سابق نشر موقع "بيزنيس إنسايدر" تقريرا يكشف أن أصحاب المليارات يقطنون في شارع 57 مثل مؤسس Dell Technologies مايكل ديل، ورئيس مجلس إدارة شركة Dyson للأجهزة المنزلية جيمس دايسون.