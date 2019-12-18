الدفاع الروسية تنفي أنباء عن تحليق قاذفات روسية في الأجواء الإيرانية

وقالت الوزارة إن "المعلومات الواردة من أحد مصادر الإنترنت الإسرائيلي عن تحليق جوي مزعوم لقاذفات روسية في المجال الجوي الإيراني مزيفة ولا صحة لها".

وأضافت الوزارة، أن بعض وسائل الإعلام نشرت في وقت سابق، معلومات حول طريق الذي اتخذته القاذفات الاستراتيجية بعيدة المدى الروسية إلى سوريا، زاعمة أنها تنطلق من قواعدها وتعبر المجال الجوي الإيراني للقيام بمهام قتالية في سوريا لتقليل وقت الطيران.

يتبع...