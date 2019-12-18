اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين كاتالونيين حرقوا المتاريس خارج ملعب "كامب نو"

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) اتهمت الشرطة الانفصاليين الذين أضرموا النار في المتاريس قبل قليل بالتسبب في الأحداث التي وقعت خارج ملعب الكلاسيكو.

ووافق بيدرو سانتشيث القائم بأعمال رئيس الوزراء في إسبانيا يوم الثلاثاء على الاجتماع مع رئيس إقليم كتالونيا المؤيد للانفصال شريطة تصديق البرلمان عليه رئيسا للوزراء في انتخابات من المرجح أن يلعب فيها الانفصاليون دورا حاسما.

وقال مكتب سانتشيث إنه أبلغ رئيس كتالونيا كيم تورا خلال اتصال هاتفي بأنه سيحاول تشجيع الحوار والحد من التوتر في حالة تشكيله حكومة بعد مأزق سياسي استمر شهورا وانتخابات جرت مرتين ولم تتوصل لنتائج حاسمة هذا العام.

وتمثل هذه المبادرة أول مرة يتحدث فيها سانتشيث وتورا بعد رفض رئيس الوزراء الاشتراكي في عدة مناسبات في أكتوبر/ تشرين الأول الرد على مطالب تورا قائلا إنه لم يشجب الاحتجاجات الانفصالية التي شهدتها برشلونة.

واندلعت احتجاجات في أكتوبر/ تشرين الأول بعد أن أصدرت إسبانيا أحكاما بالسجن لفترة طويلة على تسعة زعماء انفصاليين لدورهم في محاولة فاشلة لاستقلال كتالونيا في 2017.