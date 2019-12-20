واشنطن... تقدير فرص إعادة انتخاب ترامب

قدّر مسؤول سابق في إدارة الرئيس الأمريكي ريغان فرص الرئيس الحالي دونالد ترامب لإعادة انتخابه في عام 2020.

وقال بول كريغ روبرتس، مساعد وزير المالية في حكومة الرئيس رونالد ريغان، لوكالة "سبوتنيك" إن قرار مجلس النواب الأمريكي بشأن الرئيس ترامب لن ينتقص من فرصه للفوز في انتخابات 2020.

وصوت مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، الأربعاء، لصالح عزل الرئيس ترامب بسبب "إساءة استخدام السلطة" و"إعاقة الكونغرس". ولكي تأخذ إجراءات عزل ترامب طريقها نحو التنفيذ يجب أن يوافق مجلس الشيوخ على قرار النواب الديمقراطيين مع العلم أن الجمهوريين من أنصار الرئيس ترامب هم أصحاب الأغلبية في مجلس الشيوخ.

وقال المساعد السابق لوزير المالية إن "الديمقراطيين أملوا في أن تتراجع فرص ترامب لإعادة الانتخاب" بسبب قرارهم، "ولكن يبدو الآن أن قرار سحب الثقة يساعد ترامب".

وأشار روبرتس إلى أن المجتمع الأمريكي يزداد ميلا إلى معارضة عزل الرئيس ترامب إدراكا منه أن إجراءات العزل تقف وراءها الدوافع السياسية وحدها.