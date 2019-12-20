الرئيس الصيني يهدد القوى الخارجية المتدخلة في شؤون هونغ كونغ وماكاو

أعلنت وسائل إعلام صينية، اليوم الجمعة، أن الرئيس الصيني هدد كل الأطراف الخارجية التي تتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، وخصوصا في منطقة هونغ كونغ وماكاو.

وذكر الموقع الصيني، أن تصريحات الرئيس الصيني، شي جين بينغ، جاءت خلال مراسم الاحتفال بالذكرى العشرين لعودة ماكاو إلى الوطن الأم، وحفل تنصيب الحكومة الخامسة لمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة، وقال خلالها: "عودة ​هونغ كونغ​ وماكاو إلى الوطن الأم، كانت معالجة شؤون المنطقتين الإداريتين الخاصتين من الشؤون الداخلية للصين، ولا يحق لأية قوى خارجية التدخل فيها".

وأشار بينغ، إلى أن إرادة ​الحكومة الصينية​ والشعب في حماية السيادة الوطنية و​الأمن​ والمصالح التنموية قوية مثل الصخرة.

وأوضح الرئيس الصيني، أنه منذ أكثر من 30 عاما، أصبح نجاح ممارسة ​سياسة​ "دولة واحدة ونظامان" معترفا به عالميا، لافتا إلى أهمية تحسين هذه ​السياسة​ بشكل مستمر، بفضل ذكاء الشعب الصيني وجهوده، مضيفا أن خطا نهضة الأمة الصينية لا يمكن وقفها.