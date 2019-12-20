زيارة إيرانية تاريخية إلى اليابان بعد غياب دام عقدين من الزمن

كشفت وسائل إعلام رسمية يابانية، اليوم الجمعة، أن الرئيس الإيراني بصدد القيام بزيارة رسمية إلى اليابان، حيث يعد هذا الحدث الأول من نوعه بالنسبة للعلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية، أن زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني تعتبر الأولى من نوعها، حيث أشارت إلى أن آخر زيارة لوفد رسمي إيراني إلى طوكيو كانت منذ أكثر من عقدين.

ومن جانبه شدد الناطق باسم ​الحكومة الإيرانية​ علي الربيعي، على أهمية الجانب المتعلق بالوساطة بين ​الولايات المتحدة​ وإيران خلال هذه الرحلة.

وأكد الربيعي، أن زيارة روحاني إلى اليابان لا علاقة لها بقضايا مثل المفاوضات مع الأميركيين.