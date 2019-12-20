تركيا تطلق عمليتين جديدتين ضد حزب العمال الكردستاني

أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الجمعة، إطلاق عملتين جديدتين ضد منظمة "بي كا كا" جنوب شرقي تركيا على الحدود السورية.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان صادر عنها: "إن قوات الأمن أطلقت عمليتي (الكاسر-9 جبل جودي) في ولاية شرناق، و(الكاسر-10 وادي قازان) في ولاية هكاري"، حسب ما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وشدد البيان على أن إطلاق العمليتين يأتي، رغم سوء الأحوال الجوية، في إطار مكافحة أنشطة حزب العمال الكردستاني، الذي يسعى لاستغلال ظروف الشتاء للتحضير لهجماته.

وأوضح البيان أن عملية (الكاسر-9 جبل جودي) يشارك فيها 1260 فردا من 84 فرقة من قوات الدرك والقوات الخاصة، بإشراف قيادة الدرك في شرناق.

وأن عملية (الكاسر-10 وادي قازان) يشارك فيها 730 فردا من 48 فرقة من قوات الدرك والقوات الخاصة، بإشراف قيادة الدرك في هكاري.

وفي 19 آب/ أغسطس الماضي، أطلقت وزارة الداخلية التركية عملية "الكاسر" ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية، في أرياف ولايات "هكاري" و"شرناق" و"وان" جنوب شرقي البلاد، وأتبعتها بعمليات متتالية حملت الاسم نفسه.