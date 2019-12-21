ترامب يوقع ميزانية الدفاع مع إجراءات ضد روسيا وتركيا

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، على ميزانية الدفاع لعام 2020، والتي تتضمن أموالا "لمواجهة روسيا" وعقوبات ضد "التيار الشمالي-2" والمساعدة العسكرية لأوكرانيا.