بريطانيا تصدر قطعة نقدية جديدة لمناسبة "بريكست"... صور

أمرت حكومة بريطانيا، بإصدار قطعة نقدية جديدة من فئة 50 سنتا، لمناسبة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، المقرر في 31 يناير/ كانون الثاني المقبل.

وستحمل القطعة النقدية الجديدة، سواء في نسختها الذهبية أو الفضية أو من نحاس النيكل عبارة "سلام وازدهار وصداقة مع كل الأمم"، بحسب صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.

وكانت وزارة المالية البريطانية، اضطرت في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، إلى تعليق إنتاج هذه القطعة بسبب تأجيل موعد "بريكست"، الذي كان مقررا في 31 أكتوبر 2019، قبل أن يتأجل للمرة الثالثة حتى نهاية يناير/ كانون الثاني المقبل، وتم صك مليون قطعة لهذا الغرض.

New 50p coins are ordered for latest Brexit date https://t.co/iNfoz7jupg via @MailOnline — qwerty (@qwerty14117587) December 21, 2019

وحصل رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، على موافقة في البرلمان على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، في أول خطوة نحو تنفيذ تعهد قطعه خلال حملته الانتخابية بتنفيذ الانسحاب من التكتل بحلول الموعد المحدد في 31 يناير/ كانون الثاني.

وحقق جونسون فوزا كاسحا في انتخابات مبكرة.

وصوت 358 من النواب البريطانيين بالموافقة مقابل رفض 234 لإقرار التعديل الثاني لتشريع متعلق باتفاق الخروج، مما يسلط الضوء على الأغلبية الكبيرة التي يحظى بها جونسون في البرلمان والتي ستضمن تصديقا سلسا على اتفاق الانفصال الذي يعتبر أكبر تغير في السياسة في البلاد منذ أكثر من 40 عاما.

وقال جونسون للبرلمان قبل التصويت "هذا هو الوقت الذي يجب أن نمضي فيه قدما ونتخطى المسميات القديمة عن المغادرة والبقاء.. هذا هو الوقت الذي نعمل فيه معا كأمة واحدة متجددة".

وتابع قائلا "الآن هي اللحظة التي نعمل فيها معا لكتابة فصل جديد ومشوق في قصة أمتنا ولإبرام شراكة جديدة مع أصدقائنا الأوروبيين وللوقوف بشموخ في العالم ونبدأ التعافي الذي يصبو إليه كل شعب هذه البلاد".

وستجرى المراحل النهائية من عملية التصديق على اتفاق الخروج بعد عطلة عيد الميلاد، ولدى مجلس العموم حتى التاسع من شهر يناير المقبل للتصديق على التشريع المرتبط بالاتفاق، ليكون أمام ذلك الاتفاق بعد ذلك ثلاثة أسابيع فقط للتصديق عليه من مجلس اللوردات والحصول على الموافقة الملكية.

وقالت المفوضية الأوروبية إنها مستعدة لاتخاذ الخطوات الرسمية لتبني الاتفاق من جانبها.