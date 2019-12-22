وزير الخارجية اليوناني يصل اليوم في زيارة رسمية لمدينة بنغازي الليبية

أفاد مصدر دبلوماسي ليبي رفيع المستوى، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، سيصل اليوم إلى مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي للقاء مسؤولون ليبيون.

بنغازي – سبوتنيك. وقال المصدر الدبلوماسي الذي فضل عدم الكشف عن أسمه لوكالة "سبوتنيك" إن "وزير الخارجية اليوناني سيصل إلى مطار بنينا الدولي ببنغازي صباح اليوم الأحد وذلك خلال زيارة رسمية له برفقته وفد رفيع المستوى "، مشيرا إلى أن "وزير الخارجية اليوناني سوف يجري مباحثات مع مسؤولين في الحكومة الليبية المؤقتة".

يذكر أن البرلمان التركي، صادق اليوم السبت، على مذكرة التعاون العسكري والأمني الموقعة مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، والتي تلقى رفضا من البرلمان المنتخب شرقي البلاد وعدد من الدول.

ولم يتضح بعد طبيعة الدعم العسكري، الذي قد تقدمه تركيا لحكومة طرابلس ولا موعده، كما أنها لم تذكر أنقرة أين تلتقي الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، لكن عمليات التنقيب التي تقوم بها تركيا تغضب كلا من القبارصة اليونانيين واليونان والاتحاد الأوروبي.