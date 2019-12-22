طائرة خفيفة تسقط في بحيرة أمريكية... فيديو

تحطمت طائرة خفيفة بايبر PA-28 في بحيرة في ولاية ماساتشوستس في شمال شرق الولايات المتحدة، وأصيب شخص واحد يتلقى العلاج حاليا في المستشفى.

وفقًا لـCBS ، نقلاً عن شهود عيان، فقد وقع الحادث بعد الظهر بالتوقيت المحلي في 21 ديسمبر/كانون الأول. يبلغ عمر الطيار 55 عامًا وتحطمت طائرته في بحيرة مونبونسيت. وفقا للبيانات الأولية، لم يصب.

قام الغواصون برفع الطائرة من قاع البحيرة. وجاري التحقيق في ظروف الحادث.