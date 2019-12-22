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11:51 22 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي

    خطاب مرتقب من رئيس وزراء الهند على وقع الاحتجاجات العنيفة

    © REUTERS / Altaf Hussain
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    يستعد رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، لإلقاء خطاب أمام حشد جماهيري، على وقع احتجاجات عنيفة اجتاحت البلاد بسبب قانون الجنسية الأخير.

    وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن مودي سيحضر تجمعا سياسيا لحزبه في العاصمة نيودلهي، اليوم الأحد 22 ديسمبر/كانون الأول، بعد أيام من احتجاجات عنيفة في أنحاء متفرقة من البلاد رفضا لقانون الجنسية الجديد، الذي يقول منتقدوه إنه ينطوي على تمييز ضد المسلمين.

    احتجاجات في الهند بسبب قانون الجنسية الجديد
    © REUTERS / P. RAVIKUMAR
    وكالة: 1500 محتجز و19 قتيلا بسبب "قانون الجنسية" الجديد في الهند
    وتجرى انتخابات في الولاية التي تقع بها العاصمة في أوائل العام المقبل 2020، وستمثل أول اختبار انتخابي كبير لحزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم، بعد المظاهرات الحاشدة التي خرجت ردا على إقرار البرلمان لقانون الجنسية في 11 ديسمبر/كانون الأول.

    وقُتل 21 شخصا على الأقل خلال اشتباكات بين المحتجين والشرطة مع خروج الآلاف في شوارع بلدات ومدن في أنحاء مختلفة من الهند للاحتجاج، وذلك في أكبر تحد لقيادة مودي منذ توليه السلطة للمرة الأولى عام 2014.

    ومن المقرر أيضا أن تخرج مظاهرات جديدة في نيودلهي، اليوم الأحد، وفي ولاية أوتار براديش شمال البلاد والتي شهدت سقوط أكبر عدد من القتلى.

    وفي أغلب مناطق الهند، شارك مواطنون من مختلف العقائد والديانات في الاحتجاجات لكن أوتار براديش شهدت من قبل توترات بين الهندوس والمسلمين وقطعت سلطات الولاية الإنترنت وخدمات رسائل الهاتف المحمول لمنع تداول مواد تحريضية.

    وقال مسؤولون إن السلطات الهندية اعتقلت أكثر من 1500 محتج في مختلف أنحاء البلاد خلال الأيام العشرة الماضية وإن السلطات احتجزت نحو 4000 آخرين لكنها أفرجت عنهم.

    كما واجهت الشرطة انتقادات واتهامات باستخدام قوة غير متناسبة لإخماد المظاهرات ودخول حرم جامعات والاعتداء على طلبة.

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    الكلمات الدلالية:
    احتجاجات, الحكومة الهندية, مودي, الهند
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