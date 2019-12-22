الأمير هاري يتنكر في ثوب "بابا نويل"... فيديو

تنكر الأمير البريطاني هاري، في صورة "بابا نويل"، بمناسبة أعياد الميلاد.

ووجه الأمير هاري رسالة عيد الميلاد للأطفال الذين خسروا آبائهم في خدمة الجيش البريطاني.

وقال في رسالته المسجلة: "نعم، فقدان الأب أمر شديد الصعوبة، لكنني أعلم أن كل فرد فيكم، بمساعدة الآخرين، سيصنع لنفسه مستقبلا باهرا".

وصور الأمير هاري رسالته من أجل "Scotty's Little Soldiers"، وهي مؤسسة خيرية بريطانية لليتامى.

من ناحية أخرى، أعلن مكتب الأمير هاري، أنه وعائلته سيقضون عيد الميلاد "بشكل شخصي" في كندا، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ولن يحضر هاري وزوجته، دوقة ساسكس، ميغان ماركل، ونجلهما آرتشي (7 شهور) التجمع التقليدي الذي تعقده الملكة إليزابيث الثانية في عيد الميلاد بمزرعتها بساندرينغهام.

وأكد مسؤولو القصر، الجمعة، أن عائلة هاري وصلت كندا بالفعل، إلا أنهم لم يقدموا تفاصيل.

وأقامت ميغان ماركل في كندا لسنوات عديدة قبل زواجها من هاري، وقتما كانت تصور مسلسلها التلفزيوني "Suits".