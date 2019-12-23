طهران تؤكد امتلاكها 60 طنا من الماء الثقيل في مفاعل أراك

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، أن طهران تمتلك 60 طنا من الماء الثقيل في مفاعل أراك.

طهران- سبوتنيك وقال صالحي، عقب إعلانه تشغيل الدائرة الثانوية لمفاعل آراك النووي، اليوم الاثنين، "لدينا 60 طنا من المياه الثقيلة في مفاعل آراك. وقمنا باستخدام 51 إلى 52 نظاما لتشغيل مفاعل آراك".

وأضاف صالحي "إيران لم ولن تسعى لتصنيع السلاح النووي، وفق فتوى المرشد الأعلى للثورة الإسلامية".

كما أوضح "البلوتونيوم الذي يتم إنتاجه في إيران في الوقت الراهن لا يمكن استخدامه لصناعة القنابل الذرية".

وكانت إيران قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم الاثنين، تشغيل الدائرة الثانوية لمفاعل أراك النووي بالماء الثقيل، وذلك بحسب وسائل إعلام رسمية.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية أنه "برعاية رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي تم اليوم الاثنين تدشين الدائرة الثانوية لمفاعل أراك للابحاث في المحافظة المركزية وسط إيران".