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    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في مراسم افتتاح خط السكك الحديدية عبر جسر القرم، شبه جزيرة القرم، روسيا 23 ديسمبر 2019

    الاتحاد الأوروبي يحدد موقفه من خط السكك الحديدية الذي يربط القرم بروسيا

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    دعا الاتحاد الأوروبي روسيا إلى احترام سيادة أوكرانيا، معربا عن أمله في أن تعمل موسكو على ضمان حرية الملاحة في بحر آزوف.

    أمستردام - سبوتنيك. ذكر بيان صادر عن المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، نشر اليوم الاثنين على موقعها الإلكتروني، "انتهت روسيا الاتحادية من إنشاء قسم مواصلات للسكك الحديدية في جسر كيرتش، ليفتح بذاك خطا من المواصلات إلى شبه جزيرة القرم دون موافقة كييف. إن هذا الإجراء يشكل انتهاكا آخر لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في مراسم افتتاح خط السكك الحديدية عبر جسر القرم، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في مراسم افتتاح خط السكك الحديدية عبر جسر القرم، شبه جزيرة القرم، روسيا 23 ديسمبر 2019جزيرة القرم، روسيا 23 ديسمبر 2019
    © Sputnik . Sergey Guneev
    بوتين: جسر "القرم" أثبت قدرة روسيا على تنفيذ مشاريع بنية تحتية ذات مستوى عالمي
    وأردفت المفوضية "يمثل خط السكك الحديدية خطوة أخرى نحو الاندماج القسري لشبه جزيرة القرم والتي تم ضمها بشكل غير قانوني من قبل روسيا. وعزل القرم عن أوكرانيا الذي لا يزال جزءا منها".

    وتابعت قائلة "بالإضافة إلى أن الجسر يحد من حركة مرور السفن عبر مضيق كيرتش إلى الموانئ الأوكرانية في بحر آزوف. لذلك تتوقع بروكسل، أن تؤمن روسيا وتضمن مرورا حرا من دون عوائق عبر مضيق كيرتش، وفقا للقانون الدولي".

    واختتمت المفوضية الأوروبية بيانها بالقول "يكرر الاتحاد الأوروبي دعمه الكامل لاستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليا. كما أنه لا يعترف ولن يقر بضم موسكو لشبه جزيرة القرم".

    جدير بالذكر أن حالة الملاحة في بحر آزوف كانت قد تأزمت أوائل عام 2018 على خلفية قيام السلطات الأوكرانية في آذار/ مارس من العام المذكور باحتجاز سفينة الصيد الروسية "نورد" واتهمت قبطانها بالقيام بزيارة غير مشروعة لمنطقة القرم بهدف إلحاق الضرر بمصالح الدولة.

    كما جرى في آب/ أغسطس من العام نفسه احتجاز سفينة روسية أخرى وهي ناقلة وقود "ميخانيك بوغودين".

    وآخر تشرين الأول/ أكتوبر 2019 أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، يانس ستولتنبرغ، في كلمة ألقاها خلال جلسة للبرلمان الأوكراني (الرادا)، على رفع مستوى الدعم والتدريب المقدم إلى القوات البحرية الأوكرانية في أوديسا، ورحب بجهود الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، للتوصل إلى اتفاق سلام في شرق أوكرانيا.

    وقال ستولتنبرغ "الناتو يدرب قوات أوكرانيا، كما أننا زدنا من دعمنا ومساعداتنا للقوات البحرية الأوكرانية في أوديسا لتعزيز تواجدها في بحر أزوف".

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