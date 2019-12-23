أردوغان: الإسلام الذي جعل إسطنبول والقاهرة ودمشق وبغداد منارات قادر على القيام بنهضة تليق به

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، ما سماه التجاهل المقصود من قبل الغرب للعلماء المسلمين وإسهاماتهم العلمية في العالم، معتبرا أنه ينم عن جهل بالتاريخ.

وخلال اختتام فعاليات عام "البروفسور فؤاد سزغين"، المقام في مطار إسطنبول، قال أردوغان إن حصر الإنجاز العلمي بالغرب فقط وتجاهل علماء المسلمين "إن لم يكن عن عمد، فهو ينم عن جهل".

وأشار أردوغان إلى أن العالم الإسلامي الذي جعل من إسطنبول والقاهرة ودمشق وبغداد منارات للعلم والثقافة قادر على القيام بنهضة ثقافية جديدة تليق بتاريخه العريق.

واعتبر أردوغان أن هدف الغرب كان وما يزال هو "إجبار الأمة" على التخبط "هذا هو بالضبط ما كان يرمي إليه الساعون لإجبار هذه الأمة على التخبط في مستنقع عقدة النقص على مدار أعوام طويلة" مستشهدا بقول البروفيسور سزغين" لقد كان شرح عظمة الحضارة الإسلامية لمجتمعاتنا، أصعب من شرحها للغربيين".

وأكد أردوغان على أن المكتبات الإسلامة التي اطلع عليها علماء الغرب كانت منتشرة في "الحواضر الإسلامية" مستشهدا بإنجازات "الخوارزمي الذي تسمى الخوارزميات باسمه، وأبو بكر الرازي، الذي ألف موسوعة الحاوي الطبية المكونة من 20 مجلدا، التي طبعها الإنكليز 40 مرة اعتبارا من القرن السادس عشر" بحسب "الأناضول".