البحرية البريطانية تضبط شحنة مخدرات في خليج عمان

أعلنت البحرية الملكية البريطانية، أن إحدى سفنها الحربية ساعدت في ضبط شحنة من مخدر (كريستال ميث) تزيد قيمتها على 3.3 مليون جنيه إسترليني (4.3 مليون دولار) من مهربين في خليج عمان.

ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن المدمرة (إتش.إم.إس ديفندر) وقاعدتها في بورتسموث بجنوب إنجلترا، أرسلت فريقا لتفتيش قارب شراعي، عندما كانت تجري عمليات استطلاع في شمال بحر العرب.

ولفتت الوكالة إلى قول البحرية الملكية، في بيان، إن مشاة البحرية اكتشفوا على القارب أكياسا في حجم حقائب البريد بها مخدرات تزن جملتها 131 كيلوغراما.

وتعد المدمرة "إتش.إم.إس ديفندر" واحدة من عدة سفن حربية بريطانية تم نشرها في الشرق الأوسط هذا العام للمساعدة في تأمين طرق الملاحة البحرية التجارية في المنطقة.