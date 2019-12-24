ترامب: سنوقع أنا والرئيس الصيني اتفاقا للتجارة في نهاية المطاف وسنقيم حفلا

قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب إنه والرئيس الصيني شي "سيوقعان في نهاية المطاف" اتفاقا للتجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وحسب "رويترز" قال ترامب اليوم الثلاثاء إنه ونظيره الصيني شي جين بينغ سيحضران مراسم توقيع المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين الذي تم التوصل إليه هذا الشهر.

وأبلغ ترامب الصحفيين "سنقيم حفل توقيع.. نعم".

وأضاف: "سنلتقي معا في نهاية المطاف وسيكون لدينا توقيع أسرع لأننا نريد إنجازه. الاتفاق تم الانتهاء منه ويجري فقط ترجمته في الوقت الحالي".

وفي الثالث عشر من ديسمبر كانون الأول، قال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر إن ممثلين من البلدين سيوقعون "المرحلة 1" من اتفاق التجارة في الأسبوع الأول من يناير كانون الثاني.

ولم تؤكد بكين حتى الآن عناصر محددة في الاتفاق نشرها مسؤولون أمريكيون. وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية الأسبوع الماضي إن التفاصيل ستعلن بعد التوقيع الرسمي.