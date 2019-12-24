طهران: مستعدون لمساعدة سوريا في سحب القوات الأمريكية من أراضيها

أكد مستشار المرشد الأعلى في إيران، علي أكبر ولايتي، على أن بلاده على أستعداد لمساعدة سوريا في سحب القوات الأميركية من أراضيها.

موسكو - سبوتنيك. وقال ولايتي خلال حديث على قناة "أر تي"، اليوم الثلاثاء: "نحن على استعداد لتقديم المساعدة لسحب القوات الأميركية من سوريا استجابة لطلب السلطات السورية في حدود إمكانياتنا".

وأشار ولايتي إلى أن الولايات المتحدة تسرق النفط السوري، وأن الرئيس دونالد ترامب، ضد إرادة الشعب السوري ويقوم بسرقته منوها إلى أنه "لص دولي".

وأضاف ولايتي "نأمل أن تتوقف هذه السيطرة غير الشرعية للأمريكيين على عدد من المناطق السورية في المستقبل القريب، وأن يرد السوريون ويضعوا حداً لهذه السيطرة".

هذا وكان الرئيس السوري بشار الأسد، قد أكد، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" وقناة "روسيا-24" في وقت سابق، أن بلاده ستقدم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي بشأن سرقة أميركا للنفط السوري، مستبعداً قيام الأمم المتحدة بأي خطوة بهذا الصدد.

إلى ذلك أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في وقت سابق، انسحاب قوات بلاده من الشمال السوري، إلا أنه أكد بقاء قسم منها في سوريا، بهدف "حماية" حقول النفط في البلا