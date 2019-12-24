زلزال بقوة 6 درجات يهز وسط كولومبيا

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن زلزالا قوته 6 درجات هز وسط كولومبيا.

وبحسب "رويترز"، وقع الزلزال على بعد نحو 150 كم جنوب العاصمة بوجوتا وكان قريبا جدا من سطح الأرض مما يضخم تأثيره".

وأشار مركز التحذير من أمواج تسونامي في المحيط الهادي، إلى عدم وجود تحذيرات من أمواج مد عاتية (تسونامي) أو أي تقارير عن ضحايا أو دمار، نتيجة الزلزال.

وفي كل عام، يقوم علماء الزلازل بتسجيل من 6 إلى 7 آلاف زلزال بقوة أكبر من 4 درجات.