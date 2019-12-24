ترامب: لم أشتر بعد هدية عيد الميلاد لميلانيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يشتر بعد هدية عيد الميلاد للسيدة الأولى ميلانيا ترامب بينما بقي يوم واحد فقط على العطلة التي يمكن أن تصل إليه خلالها هدية غير سارة من كوريا الشمالية.

وخلال مؤتمر عبر الفيديو مع أفراد في القوات المسلحة الأمريكية من المنتجع الذي يقيم فيه في بالم بيتش بولاية فلوريدا قال ردا على سؤال إنه انتقى "بطاقة جميلة" للسيدة الأولى.

وأضاف ترامب، اليوم الثلاثاء، بحسب رويترز، "ما زلت مشغولا بإحضار هدية عيد الميلاد (لها). لم يتبق وقت يذكر . ليس كثيرا للغاية، لكنه وقت قصير".

وربما تكون هناك مفاجأة أخرى خلال العطلة تدور في ذهن الرئيس. ففي وقت سابق من الشهر الجاري حذرت كوريا الشمالية واشنطن من إمكانية أن تفاجئها بهدية في عيد الميلاد بعد أن أمهلها الزعيم الكوري الشمالي كيم حونج أون إلى نهاية العام لتقديم تنازلات في المحادثات بينهما لنزع أسلحة بيونجيانجَ النووية.

وتكهن كثير من الخبراء بأن الهدية الكورية الشمالية يمكن أن تكون اختبار صاروخ بعيد المدى.

وصرح ترامب العام الماضي، خلال مكالمة هاتفية مباشرة مع البرنامج التلفزيوني "فوكس أند فريندز" أنه مشغول جدا وليس لديه وقت ليشتري هدية لميلانيا.

وعند سؤال المقدم عن الهدية أجاب ترامب "من الأفضل ألا أتكلم، فربما سيؤدي ذلك إلى مشاكل، ربما لم أشتر لها شيئا، ولكن عندي لها بطاقة معايدة جميلة، أنتم تعرفون أنا مشغول جدا، لكي أركض وأبحث عن هدايا، لقد أشتريت لها بطاقة معايدة جميلة وباقة زهور جميلة".