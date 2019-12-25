بعد تصريحات أردوغان... وزير الخارجية السعودي في "زيارة مهمة" إلى باكستان

توجه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، في زيارة وصفتها وسائل الإعلام الباكستانية بـ"المهمة".

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسلام آباد" الباكستانية عن مصادر في الأوساط الحكومية قولها، إن "عميد الدبلوماسية السعودية سيلتقي خلال الزيارة التي تستغرق يوما واحدا نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي ورئيس الوزراء عمران خان".

ولفتت الصحيفة الباكستانية، إلى أن "هذه الزيارة تحظى بأهمية قصوى بالنسبة للعلاقات بين الدولتين والمنطقة برمتها، خاصة وأنها تأتي في ظل إلغاء باكستان مشاركتها في القمة الإسلامية المصغرة التي استضافتها كوالالمبور الماليزية في وقت سابق، ولعبت تركيا دورا محوريا فيها".

ونفت السعودية وباكستان، مؤخرا تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن قرار إسلام آباد التخلي عن مشاركتها في القمة الإسلامية قبل 11 ساعة فقط من انطلاق أعمالها، اتخذ تحت الضغوط من قبل الرياض.