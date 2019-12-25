إيران... تصحيح أوراق "الاختبار التحريري" لمرشحي البرلمان

أكد أمين مجلس صيانة الدستور في إيران، آية الله أحمد جنتي، أنه يجري حاليا دراسة طلبات المرشحين للانتخابات البرلمانية القادمة بشكل دقيق.

وبحسب وكالة أنباء "فارس"، قال آية الله جنتي في اجتماع مجلس صيانة الدستور، اليوم الأربعاء، "نحن نواصل التحقق من مؤهلات المرشحين في الوقت الحالي، ويعمل زملاؤنا على دراسة ملفات المسجلين للانتخابات على أساس الوثائق حتى وقت متأخر من الليل".

وأضاف أن التحقيق في شكاوى وأهلية المرشحين في فترة زمنية قصيرة مهمة شاقة، لكن مجلس صيانة الدستور يعمل بجد لضمان حق جميع الاشخاص.

وأشار جنتي إلى إجراء الاختبار التحريري للمرشحين في الانتخابات التكميلية لمجلس خبراء القيادة، موضحا أنه تم إجراء هذا الاختبار بدعوة من 272 شخصا،

وتابع قائلا "نحن الآن نقوم بتصحيح أوراق اختبار المرشحين المدعوين، وفي حالة قبولهم سيجري اختبار شفهي، وبعد قبولهم في الاختبارين التحريري والشفهي سيتم دراسة مؤهلاتهم العامة.