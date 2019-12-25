رسالة الكريسماس... ميلانيا وترامب في فيديو جديد

وجهت ميلانيا ترامب، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، رسالة للأمريكيين بمناسبة الكريسماس، تلاها العديد من رسائل التهنئة من مسؤولين أمريكيين آخرين، أبرزهم وزير الخارجية مايك بومبيو، وزعيم الجمهوريين في الكونغرس ماتش ماكونيل.

كتبت ميلانيا ترامب، على "تويتر": "نتمنى لكم جميعا أجمل التهاني بمناسبة الكريسماس"، مضيفة: "نتمنى لكم يوما مليئا بالسلام والحب والسعادة".

Wishing you all a very #MerryChristmas! May your day be filled with peace, love and happiness! pic.twitter.com/yE6Vejihfo — Melania Trump (@FLOTUS) December 25, 2019

وأعادت صفحة البيت الأبيض، على "تويتر" نشر تغريدة سيدة أمريكا الأولى، وكتبت: "رسالة الكريسماس من الرئيس دونالد ترامب وزوجته ميلانيا".

وقالت صحيفة "واشنطن إكزامينر"، على "تويتر"، إن ترامب وزوجته بعثوا رسالة لملايين الأمريكيين، بمناسبة الكريسماس، مشيرة إلى أنها تضمنت تعبيرا من ترامب، عن شكره للأمريكيين، الذي أظهروا تماسكهم وتعاطفهم مع بعضهم البعض.

وبعث العديد من المسؤولين الأمريكيين برسائل تهنئة، بهذه المناسبة، كان أبرزهم وزير الخارجية مايك بومبيو، الذي قال إنه يتمنى لكل شخص يجتمع مع أسرته وأصدقائه بهذه المناسبة، وقتا مليئا بالسعادة والحب.

Susan and I wish you and your loved ones a very #MerryChristmas. As you gather with family and friends, may your celebrations be filled with the joy of the season. pic.twitter.com/3cJsYq6jp5 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 25, 2019

وقال ميتش ماكونيل، زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ، إنه يتقدم بتهاني خاصة للجنود الأمريكيين، الذين يعملون خارج البلاد، كما وجه التهاني لكل الأمريكيين.

Today, I’d especially like to wish our Kentuckians in uniform, and all American servicemembers stationed abroad, a very Merry Christmas.



As we celebrate the birth of His son, may God continue to bless the nation they serve.



Merry Christmas, everyone. pic.twitter.com/UXAHQ1tyT9 — Leader McConnell (@senatemajldr) December 25, 2019

ونشرت صحيفة "ديلي بيست"، مقطع فيديو يظهر فيه ترامب، وهو يجري مكالمة هاتفية، مشيرة إلى أنها مع طفلة عمرها 7 أعوام، بهذه المناسبة.