إدانة أممية شديدة اللهجة الهجوم الذي ضرب شمالي بوركينا فاسو

أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الخميس، بشدة الهجوم الذي ضرب شمال بوركينا فاسو.

موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في بيان: "يدين الأمين العام بشدة الهجوم الذي شنه مسلحون مجهولو الهوية في 24 ديسمبر / كانون الأول... في شمال بوركينا فاسو. ويعرب عن خالص تعازيه لأسر الضحايا ويتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

هذا وقتل 35 مدنيا غالبيتهم من النساء، يوم الثلاثاء الماضي، في هجوم شنه متطرفون في شمال بوركينا فاسو، وفق ما أعلن الرئيس روش كابوري، في أحد أكثر الهجمات دموية التي يشهدها هذا البلد في غرب أفريقيا منذ خمس سنوات.

كما أدى الهجوم المزدوج الذي استهدف قاعدة عسكرية وبلدة أربيندا في إقليم سوم إلى مقتل سبعة جنود و80 متطرفا، وفق الجيش.