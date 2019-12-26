أردوغان: لم يعد بإمكاننا استيعاب موجة جديدة من اللاجئين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا أبلغت أوروبا، أنه لم يعد بإمكانها استيعاب موجة جديدة من اللاجئين، مضيفا: "يجب تحقيق التهدئة في إدلب".

وأضاف، اليوم الخميس: "بلغت مساحة الأراضي، التي طهرناها من الإرهاب في سوريا 8 آلاف و200 كيلومتر مربع".

#عاجل | أردوغان: أبلغنا أوروبا أنه لم يعد بامكاننا استيعاب موجة جديدة من اللاجئين، ويجب تحقيق التهدئة في إدلب — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) December 26, 2019

وتابع: "بعض الدول لم تلتزم بتعهداتها حيال سحب الإرهابيين إلى عمق 30 كيلومترا من الحدود التركية السورية".

#عاجل | أردوغان: بعض الدول لم تلتزم بتعهداتها حيال سحب الإرهابيين إلى عمق 30 كيلومتر من الحدود التركية السورية — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) December 26, 2019

وقال إن هجمات الجيش السوري في إدلب، لا تجعل وقف إطلاق النار الدائم ممكنا، مضيفا: "فر قرابة 100 ألف شخص من تلك الهجمات باتجاه حدودنا".

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين، في وقت سابق، أن أنقرة طلبت من موسكو العمل على وقف إطلاق النار في إدلب، كما أشار إلى أن روسيا أكدت للوفد التركي الذي زار موسكو مؤخرا، أنها ستبذل جهدا من أجل وقف الهجمات في إدلب.

وأكد الجيش السوري إصراره على إتمام تطهير محافظة إدلب، في الوقت الذي أعلن فيه السيطرة على 40 قرية وبلدة في المحافظة بمساحة تتجاوز 320 كيلومترا مربعا.

وشدد الجيش على أن "عملية مكافحة الإرهاب مستمرة إلى أن يستكمل الجيش العربي السوري تطهير جميع المناطق المحتلة من قبل الإرهابيين والعملاء مهما كانت مسمياتهم وأينما تواجدوا، وأن يرفرف علم الجمهورية العربية السورية على كامل جغرافيتها إيذانا بالنصر التام والناجز على الإرهاب ورعاته وداعميه".