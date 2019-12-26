تسجيل
15:11 26 ديسمبر/ كانون الأول 2019
مباشر
    بحث

    أبرز القادة الذين تولوا مناصبهم رسميا في 2019

    © REUTERS / KYODO
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/images/104341/20/1043412064.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/201912261043873724-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%88%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%A8%D9%87%D9%85-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-2019/

    شهد عام 2019، تولي العديد من القادة لمناصبهم بصورة رسمية، وشمل ذلك رؤساء حكومات ورؤساء وملوك، إضافة إلى إمبراطور اليابان الجديد ناروهيتو، الذي تولى السلطة في حفل ضخم شارك فيه ممثلون عن أكثر من 180 دولة حول العالم. 

    وأوردت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، تقريرا، ضم أبرز الشخصيات، التي تولت قيادة دول حول العالم، خلال عام 2019، وفيما يلي أبرزهم، وفقا للتسلسل الزمني:

    1- يناير 2019

    يتولى فيليكس تشيسيكيدي رئاسة جمهورية الكونغو الديمقراطية، والسلطان عبد الله شاه يؤدي اليمين الدستورية ليكون بذلك الملك الـ16 في تاريخ ماليزيا.

    2- فبراير

    الرئيس محمد بخاري يفوز بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية، في نيجيريا.

    3- مارس

    السنغال تعلن رسميا فوز الرئيس ماكي سال، في الانتخابات، والمحامية الليبرالية سوزانا كابوتوفا تفوز في انتخابات الرئاسة في سلوفاكيا.

    4- ابريل

    جورج فيلا يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لجزيرة مالطا، وفوز زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي اليساري الفنلندي في الانتخابات البرلمانية، 

    وفي ذات الشهر فاز عثمان غزالي، بالدورة الثانية لانتخابات الرئاسة في جزر القمر، كما حقق الممثل الكوميدي فولوديمير زيلينسكي، فوزا كاسحا في انتخابات الرئاسة الأوكرانية.

    5- مايو

    الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، يفوز في الانتخابات الرئاسية، كما فاز حزب الشعب الهندي (بهاراتيا غاناتا) بزعامة رئيس الحكومة ناريندرا مودي، في الانتخابات العامة.

    وفي ذات الشهر أيضا تم تعيين أول مستشارة في تاريخ الجمهورية النمساوية، بقرار من الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين.

    6- يونيو

    الكتلة الديموقراطية الاشتراكية في الدانمرك برئاسة ميتي فريديركسين، تتولي رئاسة الحكومة، وفي كازاخستان يؤدي قاسم جومارت توكاييف، اليمين الدستورية رئيسا لكازاخستان بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية.

    وفي ذات الشهر فاز مرشح المعارضة التركية أكرم إمام أوغلو، في انتخابات بلدية إسطنبول، وميني فريدريكسون، تتولى رئاسة الوزراء في الدنمارك بعد فوز حزبها (التيار اليساري) على الحزب الليبرالي في الانتخابات العامة .

    7- يوليو

    فوز محمد ولد الغزواني في الانتخابات الرئاسية، ورئيس بنما الجديد لورنتينو نيتو كورتيزو يؤدي اليمين الدستورية.

    وفي ذات الشهر، ينتخب البرلمان الأوروبي النائب الاشتراكي الإيطالي ديفيد ساسولي رئيسا له لمدة عامين ونصف العام، وحزب الديمقراطية الجديدة المعارض (تيار يمين الوسط) برئاسة كيرياكوس ميتسوتاكيس، يفوز في الانتخابات العامة في اليونان، كما تم انتخاب النائب المعارض سليمان شنين، رئيسا للبرلمان الجزائري.

    وفي الشهر نفسه، يصدق على تعيين أورسولا فون دير ليين، رئيسة لمفوضية الاتحاد الأوروبي، وفوز الائتلاف الحاكم في اليابان بقيادة رئيس الوزراء  شينزو آبي، في انتخابات مجلس الشيوخ، كما فاز وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون برئاسة مجلس الوزراء.

    8- أكتوبر

    إمبراطور اليابان الجديد ناروهيتو، يعتلي العرش رسميا خلال حفل ضخم، والرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد يؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان، كما أعلنت المحكمة الانتخابية العليا في بوليفيا فوز الرئيس إيفو موراليس، بولاية رابعة.

    وفي ذات الشهر فاز المرشح اليساري ألبرتو فرنانديز، في انتخابات الرئاسة الأرجنتينية.

    9- نوفمبر

    رئيس بوتسوانا موغويتسي ماسيسي، يؤدي اليمين الدستورية بعد فوزه بولاية رئاسية ثانية، وزعيمة المعارضة في بوليفيا جانين آنيير، تعلن نفسها رئيسة مؤقتة للبلاد، ومرشح المعارضة في سريلانكا ووزير الدفاع السابق غوتابايا راجاباكسا يفوز في الانتخابات الرئاسية، كما فاز الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، بجولة الإعادة في انتخابات الرئاسة.

    10- ديسمبر

    برلمان فنلندا يوافق على ترشيح السياسية سانا مارين، 34 عاما، لمنصب رئيسة الوزراء، لتكون أصغر رئيسة وزراء على مستوى العالم، وفي ذات الشهر يؤدي عبد المجيد تبون، اليمين الدستورية رئيسا للجمهورية الجزائرية.

    انظر أيضا:

    متخصص في الاقتصاد... من هو عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري الجديد؟
    بالفيديو... إمبراطور اليابان الجديد يعتلي العرش
    الجزائر... ماذا بعد فوز عبد المجيد تبون برئاسة البلاد
    اتهام زوجة زيلينسكي بعدم احترام إمبراطور اليابان
    الكلمات الدلالية:
    إمبراطور اليابان, عبد المجيد تبون, تونس
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    أطفال يشاهدون كسوف الشمس الحلقي النادر في أحمد آباد، الهند 26 ديسمبر 2019
    دول عربية تشهد الكسوف الشمسي الأخير لعام 2019
    لبنان في خطر
    لبنان في وضع خطر
    إنفوجرافيك - الإنفاق العسكري لدول الناتو
    الإنفاق العسكري لدول "الناتو"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك