كاهن يغادر قداس ليلة عيد الميلاد بـ"سكوتر"... بالفيديو

أفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية، مساء أمس، الأربعاء، بأن الكاهن بيتر أوكونور، أخبر الأطفال الحاضرين في قداس ليلة عيد الميلاد، في إبراشية باليروان في مدينة دبلن، أنه تلقى السكوتر هدية من سانتا كلوز (بابا نويل) فأراد اختباره.

وذكرت الصحيفة أن الكاهن الأيرلندي الكاثوليكي أراد الخروج من قداس ليلة عيد الميلاد في مشهد لا ينسى عندما اجتاز ممر القداس بدراجة سكوتر.