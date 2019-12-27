تعليق نشاط شركة الطيران الكازاخستانية بعد تحطم الطائرة في "ألماتي"

أعلن المكتب الصحفي لوزارة الصناعة في كازاخستان، اليوم الجمعة، عن توقيف أنشطة شركة "بيك إير" إلى أن يتم توضيح ظروف حادث تحطم الطائرة في ألماتي.

وفقدت الرحلة رقم "2100Z"، التابعة لشركة طيران "بيك إير" والمتجهة من ألماتي إلى نور سلطان، توازنها خلال الإقلاع واخترقت سياجًا خرسانيًا "بيتونيا"، واصطدمت بمبنى من طابقين، في الساعة 07.22 صباحا بالتوقيت المحلي.

وجاء في بيان المكتب الصحفي "بناءً على تعليمات رئيس كازاخستان قاسم زومارت توكاييف، تم إنشاء لجنة حكومية برئاسة رئيس الوزراء، تضم وزير الصناعة وتطوير البنية التحتية للجمهورية وممثلين عن جهات حكومية أخرى، وستحدد اللجنة الأسباب المباشرة للحادث، من أجل توضيح الظروف. وتم تعليق نشاط شركة الطيران حتى انتهاء أعمال اللجنة".

وأعلنت وزارة الداخلية في كازاخستان، صباح اليوم الجمعة، أن 14 شخصا قتلوا في حادث تحطم الطائرة "بيك إير" في مدينة "ألماتي" جنوبي كازاخستان، وأصيب 35 آخرون بجروح، بينهم ستة أطفال.

وكان مطار "ألماتي"، قد أعلن تواجد 95 راكبا و5 من أفراد الطاقم على متن الطائرة المتحطمة، أثناء الحادث، مشيرا إلى أنه سيتم لاحقا الكشف عن ملابسات الحادث بالتفصيل.