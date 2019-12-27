تركيا تكشف عن مشروع سيارة كهربائية مصنعة محليا

قالت تركيا إنها تخطط لإنتاج ما يصل إلى 175 ألف سيارة سنويا بموجب مشروعها لتصنيع سيارات كهربائية، محليا، من المقرر أن يكشف عنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، وأن يستقطب استثمارات بقيمة 22 مليار ليرة تركية (3.7 مليار دولار) على مدى 13 عاما.

وذكرت وكالة "رويترز" أن مشروع إنتاج سيارة مُصنعة محليا بالكامل، يعتبرهدفا منذ أمد طويل لأردوغان وحزبه الحاكم "العدالة والتنمية"، كاستعراض لقوة السوق الناشئة الكبيرة.

وقبل الإعلان، نشر تحالف، أنتج النموذج الأولي، فيديو للسيارة مغلفة بغطاء أسود وتسير على طرق سريعة وفوق جسر.

فيديو جديد للسيارة التركية المرتقبة والتي سيعلن عنها غدا الجمعةhttps://t.co/uHA6NfwIMF pic.twitter.com/3Z4ImeT76b — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) December 26, 2019

​وتركيا مُصدر كبير، بالفعل، للسيارات إلى أوروبا، والتي تصنعها محليا شركات مثل فورد وفيات كرايسلر ورينو وتويوتا وهيونداي.

وسيتلقى المشروع الجديد، الذي دُشن في أكتوبر/ تشرين الأول، دعما حكوميا مثل الإعفاءات الضريبية، وإنشاء منشأة للإنتاج في مركز للسيارات في بورصة شمال غربي تركيا وفقا لقرار رئاسي نُشر في الجريدة الرسمية للبلاد.

وقال بيان إن خمسة طرز من السيارة ستُنتج بقوة عاملة تزيد عن أربعة آلاف شخص، وأضاف أن الحكومة تضمن شراء 30 ألف سيارة بحلول 2035.

وكشف أرودغان للمرة الأولى عن خطط، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، لتدشين سيارة مُصنعة بالكامل في تركيا بحلول 2021. ومن المتوقع أن يقود الرئيس النموذج التجريبي عبر جسر معلق في حفل اليوم، الجمعة، في منطقة جبزي شمال غربي البلاد.