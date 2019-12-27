تركيا توقف أشخاصا بتهمة الانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي

أعلنت وسائل إعلام تركية، اليوم الجمعة، أن السلطات التركية قامت باعتقال عشرات الأشخاص في مختلف الولايات التركية، ضمن حملة أمنية واسعة.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية، أن ​فرق مكافحة الإرهاب​ التركية، في ولاية بالكسير، نفذت عمليات ​مداهمة​ شملت 8 أماكن في المدينة، في إطار مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأوضحت الوكالة أن العمليات أدت إلى اعتقال عشرات الأشخاص تبيّن أن أحدهم كان مسؤولا في تنظيم "داعش" الإرهابي بمحافظة ​الأنبار​ العراقية، ومسؤولين عسكريين أخرين.

ولفتت الأناضول إلى أن السلطات أوقفت 6 أشخاص لهم علاقة بالتنظيم في ولاية ​شانلي أورفة​ جنوبي ​تركيا.

وكان مكتب المدعي العام التركي في الولاية قد أصدر مذكّرة توقيف بحق 11 مواطنا عراقيا مشتبه بانتمائهم إلى "داعش" الإرهابي، وتوليهم مناصب في التنظيم.