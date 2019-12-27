أردوغان: أكثر من 100 مهندس تركي ساهموا بإنجاز مشروع السيارة المحلية

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أكثر من 100 مهندس تركي ساهموا بإنجاز مشروع السيارة المحلية التركية "C-SUV".

وبحسب "الأناضول"، قال أردوغان خلال العرض التعريفي الأول للسيارة التركية المحلية الصنع"سي إس يو في"إن:

"أكثر من 100 مهندس تركي و صلوا ليلهم مع نهارهم لإنجاز مشروع السيارة المحلية".

وأضاف أردوغان: "نطمح لامتلاك سيارة مجبولة بجهود مهندسينا ومصممينا ومنتجة بتكنولوجية محلية، تسمع اسمنا للعالم أجمع".

وكانت مجموعة الشركات المشرفة على تصنيع السيارة التركية المحلية، نشرت أمس الأربعاء مقطع فيديو قصير يكشف نظام عمل السيارة كهربائيًا، وصورة من قسمها الداخلي.

الفيديو الذي نشرته المجموعة عبر صفحتها على موقع تويتر "@TOGG2022"، الخميس، يظهر ملامح النظام الكهربائي للسيارة المحلية لمدة 10 ثوان.

أمّا الصورة، فنشرتها أيضًا عبر الصفحة في تمام الساعة 14.53 بالتوقيت المحلي، في إشارة إلى عام 1453 الذي تم فيه فتح إسطنبول، على يد السلطان العثماني محمد الفاتح.

وتضمنت الصورة مقود السيارة وجزء من التابلو والتصميم الداخلي، وقد لاقت باهتمام كبير من المتابعين وحصدت آلاف الاعجابات خلال دقائق قليلة.