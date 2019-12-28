مقتل شخص في إطلاق نار داخل مجمع تجاري بولاية كولورادو الأمريكية

قالت الشرطة الأمريكية إن إطلاق نار وقع داخل مركز تجاري اليوم السبت (الجمعة بالتوقيت المحلي) في إحدى ضواحي دنفر في مدينة أورورا بولاية كولورادو الأمريكية، ما أسفر عن مقتل شخص على الأقل.

وقالت إدارة شرطة مدينة أورورا في بيان: "نحقق في إطلاق نار في مركز مدينة أورورا. هناك وجود كثيف للشرطة على الجانب الجنوبي من المركز التجاري. يرجى تجنب المنطقة".

ولاحقا قالت الإدارة: "يجري الآن التحقيق في إطلاق على أنه عملية انتحار"، لافتة إلى أنها ستنشر مزيدا من التفاصيل حول الحادث".

UPDATE: This shooting is now being investigated as a homicide. We will do a press release on our blog later this evening. — Aurora Police Dept (@AuroraPD) December 28, 2019

من جانبه، قال المتحدث باسم إدارة شرطة أورورا أنتوني كاماتشو للصحفيين: لا يوجد تهديد حاليا داخل المركز التجاري"، مؤكدا: "لا نعتقد أن هناك تهديدا لعامة الناس".

ويقع المركز التجاري في نفس المدينة حيث أطلق مسلح النار في مسرح عام 2012، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات.