ظريف: إيران مستعدة للعمل مع جيرانها لتأمين الملاحة في منطقة الخليج

أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم السبت، أن بلاده مستعدة للالتزام بتأمين الممرات البحرية الحيوية في المنطقة وحمايتها.

جاءت تصريحات ظريف خلال إقامة المناورات العسكرية المشتركة لبلاده مع روسيا والصين في المحيط الهندي وخليج عمان.

Iran has long stated its readiness to work w/our neighbors to secure Persian Gulf. #HOPE-Hormuz Peace Endeavour-is on table right now Our joint military drills in Oman Sea/Indian Ocean w/ our Russian & Chinese partners make clear our broader commitment to secure vital waterways. — Javad Zarif (@JZarif) December 27, 2019

وغرد ظريف على صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "لطالما أبدت إيران استعدادها للعمل مع جيراننا لتأمين الخليج (تحالف الأمل للسلام) على الطاولة الآن".

وأضاف ظريف قائلا: "تدريباتنا العسكرية المشتركة في بحر عمان/المحيط الهندي مع شركائنا الروس والصينيين توضح التزامنا الأوسع بتأمين المجاري المائية الحيوية".

وانطلقت مناورات عسكرية بين إيران وروسيا والصين في بحر عمان والمحيط الهندي صباح أمس الجمعة، وتستمر 4 أيام. وقال المتحدث باسم المناورات العميد غلام رضا طحاني، إن أحد أهم إنجازات هذه المناورات هو أنها تؤكد عدم إمكانية عزل الجمهورية الإسلامية الإيرانية".