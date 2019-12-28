خفر السواحل: شرطة اليابان تعثر على رفات في قارب خشبي

قال مسؤول في خفر السواحل إن الشرطة اليابانية عثرت، اليوم السبت ،على رفات خمسة أشخاص على الأقل في قارب خشبي يشتبه في أنه من كوريا الشمالية على ساحل إحدى الجزر اليابانية الخارجية.

وقال مسؤول خفر السواحل كي شينين إن الشرطة عثرت على الرفات في قاع القارب في الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (0030 بتوقيت جرينتش) على شاطئ جزيرة سادو التي تقع قبالة نيجاتا شمال غرب اليابان. وفقا لـ "رويترز".

وأضاف أن الشرطة عثرت على رأسين وخمس جثث مشيرا إلى أن سبب الوفاة لا يزال قيد التحقيق.

ولم يتسن للمسؤول بعد معرفة إن كان الرأسان لاثنين من الجثث أم لشخصين آخرين وقال إن الأمر رهن التحقيق.

وأشار إلى أن الواقعة هي الثانية من نوعها منذ الشهر الماضي.