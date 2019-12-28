إيران: إرساء الأمن في المثلث الذهبي يحفظ المصالح الاقتصادية العالمية

قال مسؤول إيراني إن إرساء الأمن في المحيط الهندي يضمن الحفاظ على المصالح الاقتصادية على الصعيد العالمي.

وأكدت وكالة "فارس"، مساء اليوم، السبت، أن مساعد قائد القوة البحرية الإيرانية لشؤون العمليات، الأدميرال غلام رضا طحاني، قد أوضح أن شمال المحيط الهندي يعد أحد أهم الممرات المائية في العالم، ويؤدي دورا مهما في التجارة الدولية.

وجاءت تصريحات غلام رضا طحاني خلال اجتماع تنسيقي للمناورات الثلاثية المشتركة بين إيران وروسيا والصين، جرى بحضور قادة الوحدات البحرية الروسية والصينية المشاركة.

ونقلت الوكالة على لسان الجنرال طحاني، أن إرساء الأمن الكامل لخطوط الملاحة البحرية في هذه المنطقة، خاصة في المنطقة الواقعة بين مضيق هرمز ومضيق مالاغا ومضيق باب المندب، والمعروف بالمثلث الذهبي، يضمن الحفاظ على المصالح الاقتصادية على الصعيد العالمي من جانب، ويستدعي التعاون والتعاطي بين القوات البحرية المختلفة من جانب آخر".

وحول تعليقه على المناورات الثلاثية الإيرانية الروسية الصينية، أوضح مساعد قائد البحرية الإيرانية أن سفن الكثير من الدول تبحر في منطقة بحر عمان والمحيط الهندي التي تعد من المناطق الرئيسية للتجارة العالمية، ما يعني أن الحفاظ على الأمن البحري فيه أمر حيوي ومهم جدا.

وأشار الأدميرال غلام رضا طحاني إلى أن الطبيعة المشتركة للتهديدات البحرية والتطورات السياسية بين الحكومات، قد أدت للمزيد من التعاون بين القوات البحرية للدول الثلاث (روسيا والصين وإيران).

وتعليقا على أهداف المناورة البحرية الثلاثية، ذكر مساعد قائد القوة البحرية الإيرانية لشؤون العمليات، الأدميرال غلام رضا طحاني، أنه أهمها رفع الجهوزية القتالية والوصول إلى الأمن الجماعي وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الإرهاب والقرصنة البحر، معربا عن أمله بأن يتم تخطيط وتنفيذ المراحلة المختلفة لهذه المناورات المشتركة بصورة جيدة ولائقة.

يذكر أن المناورات العسكرية بين إيران وروسيا والصين، المعروفة باسم "حزام الأمن البحري"، بدأت، صباح أمس، الجمعة، في بحر عمان والمحيط الهندي، وتستمر لأربعة أيام.