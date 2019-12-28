الشرطة الفرنسية تلقي القبض على ثلاثة متظاهرين خلال احتجاجات السبت

اعتقلت الشرطة الفرنسية، اليوم السبت، ثلاثة اشخاص خلال مظاهرات باريس.

وجاء في تغريدة للشرطة عبر حسابها على موقع "تويتر": قامت الشرطة، في 28 ديسمبر في الساعة 5.30 مساء (بالتوقيت المحلي)، باعتقال ثلاثة أشخاص بسبب رميهم بعض الأشياء باتجاه ضباط الشرطة خلال مظاهرات باريس ظهر اليوم".

ويشار إلى أنه وللمرة الأولى مند تسعة أعوام توحدت كل النقابات، حيث دعت يوم الثلاثاء الماضي، لتظاهرة موحدة بعد أن أعلنت الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للشغل عن مشاركتها بالمظاهرات إلى جانب منافستها الكونفدرالية العامة للشغل.

ونظرا لتوقف حركة معظم وسائل النقل العام في باريس (حافلات وقطارات أنفاق وترامواي)، تشهد حركة السير عرقلة شديدة بسبب اعتماد جزء كبير من الناس على السيارات كوسيلة نقل بديلة. أما حركة الملاحة الجوية فانخفضت بدورها بسبب الإضراب مع إلغاء عدد كبير من الرحلات الداخلية.

وبدأ الإضراب المفتوح، في الخامس من كانون الأول/ديسمبر، حيث نُظّمت تظاهرات في كافة أنحاء البلاد وصل عدد المشاركين فيها لقرابة المليون متظاهر.