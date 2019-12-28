الأمير هاري وميغان ماركل يقدمان طلبا لتسجيل اسم مؤسستهما الخيرية

كشفت وثيقة منشورة على الموقع الإلكتروني لمكتب الملكية الفكرية، أن الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل، قدما طلبا لتسجيل اسم مؤسستهما للأعمال الخيرية، "ساسكس رويال"، كعلامة تجارية.

وأسس هاري وميغان ماركل، دوق ودوقة ساسكس، مؤسستهما الخيرية هذا العام، لينفصلا بذلك عن المؤسسة الملكية للأعمال الخيرية التي تأسست قبل 10 أعوام، وكان يشاركان الأمير وليام، شقيق هاري الأكبر، وزوجته كيت بها، بحسب صحيفة "مترو" البريطانية.

ويغطي طلب العلامة التجارية مجموعة واسعة من السلع والخدمات، تتنوع بين الكتب والملابس والحملات الخيرية.

وذكر مكتب الملكية الفكرية، أن "ساسكس رويال"، مؤسسة دوق ودوقة ساسكس، قدمت الطلب في شهر يونيو/ حزيران، ونشر في 20 ديسمبر/ كانون الأول.

وهاري (35 عاما) هو حفيد الملكة إليزابيث، وترتيبه السادس في ولاية عرش بريطانيا.