بعد اجتياح الإعصار "ساراي"... مقتل شخص وإجلاء أكثر من 2500 في فيجي (فيديو)

أعلنت السلطات في فيجي اليوم الأحد إن شخصا لقي حتفه وفقد آخر بعد أن اجتاح الإعصار المداري "ساراي" تلك الدولة الواقعة في جنوب المحيط الهادي مثيرا رياحا قوية وأمطارا غزيرة.

وقال المكتب الوطني لإدارة الكوارث في فيجي إن شخصا نقل إلى الرعاية المركزة كما تم نقل 2500 شخص إلى 70 مركز إيواء، بحسب "رويترز".

🔴Fiji'yi Kasırga Vurdu! 2 Bin Kişi Tahiliye Edildi



🔴Fiji'de etkisini arttıran Sarai kasırgası sebebiyle yaklaşık 2 bin kişi tahliye edildi ve sığınaklara yerleştirildi.#cumartesi #Haftasonu pic.twitter.com/LHFS4kZQQt — Haber365 (@haber365) December 28, 2019

وحذرت هيئة الأرصاد في فيجي من تعرض مناطق بالبلاد لعواصف وفيضانات بسبب ذلك الإعصار الذي ينتمي للفئة الثانية.

TC Sarai: the following alert and warnings are currently in force. pic.twitter.com/MC5tVNLMLz — Metservice Fiji (@FJMETservice) December 28, 2019

وأوضحت الهيئة في بيان إن "من المتوقع أن يثير الإعصار عند مركزه رياحا تبلغ سرعتها في المتوسط 110 كيلومترات في الساعة مع عواصف مؤقتة تبلغ سرعتها 150 كيلومترا في الساعة".