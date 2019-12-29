خفر السواحل الفرنسي ينقذ 31 مهاجرا أثناء محاولتهم عبور القناة الإنجليزية

قالت سلطات محلية في فرنسا، اليوم الأحد، إن خفر السواحل أنقذ 31 مهاجرا كانوا يحاولون عبور القناة الإنجليزية في بحر الشمال خلال الليل بعد أن تعطل محرك قارب صغير وبدأ قارب مطاطي آخر في الامتلاء بالماء.

واعترضت قوات خفر السواحل وحرس الحدود في كل من بريطانيا وفرنسا عدة محاولات لعبور القناة في الآونة الأخيرة بما شمل اقتياد 49 شخصا يُعتقد أنهم مهاجرون إلى السواحل البريطانية يوم 26 ديسمبر/ كانون الأول بعد عملية بحث وإنقاذ، حسب ما ذكرته وكالة فرانس بريس الفرنسية.

31 migrants qui tentaient de rejoindre les côtes anglaises à bord de 2 embarcations ont été secourus dans la Manche, selon la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord. Tous ont été ramenés saints et saufs sur le littoral français par un patrouilleur des douanes #AFP — Agence France-Presse (@afpfr) December 29, 2019

وانتشلت دورية لخفر السواحل الفرنسي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 11 مهاجرا، بينهم طفلان، من قارب قبالة الساحل قرب مدينة كاليه الساحلية.

وقالت السلطات المحلية في بيان إن الدورية أنقذت فيما بعد 20 شخصا آخرين من بينهم امرأة حبلى قبالة الساحل الفرنسي قرب دنكيرك.

وأضافت أن بعض من جرى إنقاذهم يعانون من انخفاض حاد في درجة حرارة الجسم.