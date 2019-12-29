أردوغان وميركل يبحثان الوضع في سوريا وليبيا والعلاقات الثنائية

بحث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم الأحد، خلال اتصال هاتفي العلاقات بين البلدين والأوضاع الإقليمية.

القاهرة - سبوتنيك. وذكر بيان للرئاسة التركية أن الزعيمين بحثا "التطورات الإقليمية، على رأسها سوريا وليبيا، والعلاقات الثنائية بين البلدين".

في غضون ذلك’ أكد المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث في مكالمة هاتفية مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الوضع في ليبيا، بما في ذلك جهود الوساطة الألمانية والأممية.

وجاء في بيان الكرملين: "خلال تبادل الأراء حول ليبيا تم التأكيد على أهمية تعزيز الجهود السياسية - الدبلوماسية لتسوية الأزمة، بما في ذلك عبر الوساطة الألمانية ووساطة الأمم المتحدة".

كما أكد بوتين وميركل عزمهما على مواصلة دعم مشروع خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي-2".

ونص البيان: "تم مناقشة مسائل التعاون في مجال الغاز، وتأكيد عزم الجانبين لمواصلة دعم مشروع "السيل الشمالي-2"، كما تم الإشادة بالتقدم الحاصل في المفاوضات حول ترانزيت الغاز الروسي خلال الأراضي الأوكرانية عقب 1 يناير 2020".