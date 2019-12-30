تسجيل
13:07 30 ديسمبر/ كانون الأول 2019
مباشر
    بحث
    علم الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة

    2019... استمرار التوترات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية

    © AFP 2019 / John Thys
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic2.img.sputniknews.com/images/104391/26/1043912665.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/201912301043912711-2019-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9/

    شهد عام 2019 استمرارا للخلافات والنزاعات الاقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية من جهة والاتحاد الأوربي وبعض الدول الأوروبية من جهة أخرى.

    أمستردام - سبوتنيك. بدأت المشكلات الاقتصادية الأوروبية الأمريكية بمعركة قانونية بين شركتي "إيرباص" و"بوينغ" أمام منظمة التجارة العالمية عام 2004، عندما اتهمت واشنطن كلا من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وأيضا إسبانيا بمنح إعانات غير قانونية لدعم إنتاج طائرات "إيرباص".

    وتصاعدت حدة الخلافات مع وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سدة الحكم، إذ فرضت واشنطن رسوما جمركية إضافية خلال العام الماضي على واردات الاتحاد الأوروبي من الصلب والألومنيوم بنسبة بلغت 25 في المئة و10 في المئة على التوالي، قوبلت بانتقادات حادة من قادة الدول الأعضاء.

    وواصل ترامب سياسة رفع الرسوم الجمركية، ففي شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي استهدف السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي، وذلك بعيد أن أجازت منظمة التجارة العالمية للحكومة الأمريكية المضي قدما في خطوتها فرفعت الرسوم الجمركية حوالي 7.5 مليار دولار.

    واليوم، فإن أكثر ما يخشاه قادة دول الاتحاد الأوروبي هو أن يواصل ترامب اندفاعه وينفذ تهديداته بزيادة الرسوم الجمركية على السيارات وقطع الغيار الأوروبية، بنسبة تصل إلى 25 في المئة، في حال لم يتوصل الطرفين إلى اتفاق تجاري.

    ومن جهة أخرى شن الرئيس الأمريكي حربا تجارية، جديدة هذه المرة استهدفت باريس، وذلك على خلفية سن البرلمان الفرنسي، قانون يمكنه من فرض ضرائب على العائدات التي تحققها الشركات الرقمية الأمريكية العملاقة مثل (فيسبوك، وغوغل، وآبل) داخل البلاد. ما أثار حفيظة إدارة ترامب، الذي هدد بدوره بفرض رسوم جمركية بنسبة تصل إلى مئة في المئة على واردات فرنسية بقيمة 2.4 مليار دولار مثل النبيذ والألبان والأجبان.

    الغاز الروسي يشعل خلافاً مع الولايات المتحدة:

    وشهد العام استمرار انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسياسة الأوروبية لاعتمادها بشكل متزايد على الغاز الروسي، وتسببت في نشوب نزاعات بين الطرفين خاصة بعيد معاودة العمل على خط "التيار الشمالي 2".

    وأعلنت واشنطن في السابع عشر من كانون الأول/ديسمبر، فرض عقوبات على الشركات المساهمة في بناء مشروعي "التيار الشمالي 2" و "التيار التركي" للغاز، وطالبت الشركات بالتوقف عن العمل على مد الخطوط للمشروعين على الفور. كخطوة تعتبر محاولة للضغط على روسيا، والتي تشكل محور معركة اقتصادية وجيوسياسية بين الولايات المتحدة والقارة الأوروبية. 

    وأدان الاتحاد الأوروبي هذه الخطوة، معتبرا أن أعمال الشركات الأوروبية لمد أنابيب الغاز هي مهام مشروعة، ومتهما واشنطن بالتدخل في الشؤون الداخلية لأوروبا، فيما أكدت موسكو من جهتها عزمها الرد على العقوبات الأمريكية بشكل كامل ومتناسب مع مصالحها الوطنية.

    داخليا، تباينت آراء الدول الأوروبية إزاء خط "التيار الشمالي 2"، ففي حين تساند ألمانيا المشروع، أعربت دول أخرى رفضها له، بحجة أنه سيزيد من اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي، مع تأكيدهم على أن أوروبا يجب أن تركز على تنويع مواردها من الطاقة وتتوافق وجهات نظرهم مع الرأي الأميركي.

    جدير بالذكر، أن الشركة المشغلة لمشروع "التيار الشمالي 2" قد حصلت على جميع التصاريح من جميع الدول المعنية لمد هذا الخط من أنابيب الغاز.

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    فلسطينيون يرتدون زي بابا نويل عند حاجز بالقرب من مدينة بيت لحم، الضفة الغربية 23 ديسمبر 2019
    كيف مر الأسبوع الأخير من عام 2019... صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    رواتب اللبنانيين... مرحلة من مراحل اللعبة السياسية
    رواتب اللبنانيين... مرحلة من مراحل "اللعبة السياسية"
    أكثر الموضوعات بحثا على محرك غوغل خلال 2019 في مصر والسعودية والإمارات
    أكثر المواضيع بحثا على محرك "غوغل" خلال 2019 في مصر والسعودية والإمارات
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك