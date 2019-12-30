إيران تخطط لإجراء مناورات في بحر قزوين العام المقبل

كشف قائد البحرية الإيرانية الأدميرال حسين خازنداي عن عزم طهران التخطيط لإجراء مناورات في بحر قزوين.

طهران - سبوتنيك. وقال "خازنداي"، وفقا لما نقلته وكالة الإذاعة والتلفزيون الرسمي، اليوم الاثنين: "نخطط لإجراء مناورات بحرية في بحر قزوين العام المقبل بمشاركة دول تلك المنطقة".

وأضاف خازنداي: "الأعداء لم يصدقوا أننا استطعنا إجراء مناورات بحرية بعد فرضهم عقوبات مشددة علينا"، مشددا "الخليج آمن، ولكن التهديد الوحيد هو وجود الولايات المتحدة وبريطانيا والكيان الصهيوني".