وكالة: الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة على متنها طاقم ماليزي

احتجز الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، سفينة للاشتباه في قيامها بتهريب الوقود في الخليج بالقرب من جزيرة أبو موسى وتوقيف طاقمها الماليزي المكون من 16 شخصا.

وقالت وكالة "إرنا" الإيرانية إن السفينة كانت تحمل نحو مليون و312 ألف لترا من الوقود.

ولم يذكر التقرير العلم الوطني الذي كانت السفينة ترفعه.