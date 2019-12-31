الفلبين: إعصار يودي بحياة 50 شخصا

أعلنت وسائل إعلام فليبنية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل العديد من الأشخاص بسبب الإعصار الذي يضرب البلاد منذ أيام عدة.

وذكر موقع فرنسي، نقلا عن السلطات الفلبينية، أن حصيلة قتلى الإعصار "فانفوني" الذي يضرب البلاد بلغت 50 شخصا.

ودمر الإعصار عددا من المنتجعات السياحية على جزر تابعة للفلبين، وقامت السلطات برفع حالة الطوارئ، ونزل نحو 80 ألف شخص، على الأقل، إلى الملاجئ.

وقال مارك تيمبال، المتحدث باسم الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث للوكالة الفرنسية: "نشعر بالحزن لأن بعض مواطنينا ما زالوا في مراكز الايواء"، مضيفا "لكننا نؤكد لهم أنهم سيستمرون في تلقي الدعم".

ولا يزال خمسة أشخاص في عداد المفقودين بعد الإعصار، الذي خلف أيضا 143 مصابا.