لهذا السبب... اليابان تقرر هدم مبنى نجا من قنبلة هيروشيما

تخطط السلطات اليابانية لهدم بناء، كان مأوى للضحايا، ونجا من القنبلة النووية التي ألقيت على مدينة هيروشيما، وذلك بعد مرور 75 عاما على هذه الكارثة.

ووفقا لما نشرته شبكة "سي إن إن"، يعد مستودع ملابس الجيش أحد أكبر المباني التي باتت مهجورة بعد أن أسقط الجيش الأمريكي القنبلة النووية على المدينة خلال الحرب العالمية الثانية، متسببة في مقتل أكثر من 70 ألف شخص.

المستودع مكون من 4 مبان يصل ارتفاع كل منها إلى 15 مترا، وتبلغ مساحتها حوالي 5600 متر مربع.

وتقترح حكومة هيروشيما هدم مبنيين من المستودع لأسباب تتعلق بالسلامة العامة، مع احتمال تعرضهما لخطر الانهيار.

وتريد حكومة هيروشيما هدم وحدتين من المستودع، مع الحفاظ على تصميم البناء بتعزيز سقفه وجدرانه، بتكلفة نهائية تصل لنحو 7.3 مليون دولار أمريكي.

يذكر أن الحكومة لم تتخذ القرار النهائي بعد، داعية المواطنين لطرح آرائهم حتى شهر فبراير/ شباط من المقبل.