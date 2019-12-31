الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم على قوات التحالف في العراق

أدان الاتحاد الأوروبي الهجوم الذي طال قوات التحالف الدولي في العراق، معربا عن قلقه إزاء الاحتجاجات أمام السفارة الأمريكية في بغداد.

أمستردام - سبوتنيك. قال المتحدث الرسمي باسم المفوضية للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، بسلسلة تغريدات على "تويتر"، اليوم الثلاثاء "الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم على قوات التحالف الدولي في العراق، نعبر عن تعازينا لعائلات الضحايا والحكومة العراقية والولايات المتحدة".

1/2 The EU condemns attacks against Coalition forces fighting #Daesh in Iraq 🇮🇶We express our condolences to families of victims & govts of Iraq & US. EU will continue to support reforms in Iraq & its people's desire for peace & prosperity. #العراق — Peter Stano (@ExtSpoxEU) December 31, 2019

​ وأضاف "الاتحاد الأوروبي قلق أيضًا بشأن الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد"، مؤكدا أن السلطات العراقية واجبها حماية البعثات الدبلوماسية".

2/2 The EU is also concerned about attack & storming of @USEmbBaghdad The authorities in Iraq have a duty to protect diplomatic missions. #IraqProtests #العراق — Peter Stano (@ExtSpoxEU) December 31, 2019

ووصل وزير الداخلية ياسين الياسري، اليوم الثلاثاء، إلى مبنى السفارة الأمريكية في بغداد سعيا لتهدئة الأوضاع وفض الاعتصام قرب السفارة.

وأكد الياسري أن الإصابات التي وقعت بين مهاجمي السفارة نتيجة إلقاء قوات الأمن لقنابل الغاز لتفريق المحتجين، كانت بسيطة.

وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي: "إن الضربة الأمريكية على قطعاتنا العسكرية يوم 29/12/2019، تمت إدانتها من قبل الحكومة بأعلى المستويات واتخذت الحكومة سلسلة إجراءات وتدابير لمعالجة الوضع بما يؤمن سيادة العراق وأمن مواطنيه".

وأشعل أنصار "الحشد الشعبي" في العراق، حريقا في السياج الخارجي للسفارة الأمريكية في بغداد، أثناء احتجاجات بالقرب من السفارة ضد الغارات الأمريكية التي استهدفت مواقع للحشد بالعراق وسوريا.